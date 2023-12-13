Умер актер сериалов "Бруклин 9–9" и "Доктор Хаус" Андре Брауэр

Фото: AP Photo/Andre Braugher

Умер американский актер Андре Брауэр, которого многие знают по роли честного капитана Рэймонда Холта в сериале "Бруклин 9–9", сообщает Life.ru со ссылкой на журнал Variety.

Артист ушел из жизни 11 декабря в возрасте 61 года. Он скончался после непродолжительной болезни.

Андре Брауэр родился в Чикаго, окончил Стэнфордский университет, а затем поступил в Джульярдскую школу на драматическое отделение.

В кино он впервые появился в 1989 году, снявшись в роли солдата Союза в фильме "Слава". Также он сыграл в сериалах "Хак", "Доктор Хаус", "Вор", "Новенькая", "Убойный отдел: Жизнь на улице".

Кроме того, Брауэр известен по ролям в фильмах "Первобытный страх", "Город ангелов", "Посейдон", "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера", "Мгла", "Солт" и других. Брауэр – дважды обладатель телевизионной премии "Эмми".