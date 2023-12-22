Худрук театра "Шалом" Александр Левенбук умер в возрасте 90 лет

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Основатель и художественный руководитель Московского еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, деятель скончался ночью 22 декабря.

Александр Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. В 1980-е годы он стал выступать на эстраде как режиссер в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом. Левенбук поставил такие спектакли, как "Доброе слово и кошке приятно" для Евгения Петросяна и "Нет ли лишнего билетика?" для Владимира Винокура.

Московский еврейский театр "Шалом" она возглавлял с 1988 года по декабрь 2021-го. Левенбук занимался не только режиссерской деятельностью. Так, в качестве актера он сыграл в таких спектаклях, как "Заколдованный театр", "Янкель, Таке и Кадыр", "Новеллы Севелы", "Четыре чемодана в Шереметьево-2" и "Национальность? Да!".