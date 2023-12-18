Умер танцор из клипа группы Little Big Дмитрий Красилов

Фото: vk.com/krasilov94

Шоумена, актера, танцора Дмитрия Красилова, наиболее известного как "Пухляш" из клипа группы Little Big, обнаружили мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Сегодня в квартире найден мертвым Дмитрий Красилов", – рассказал собеседник агентства.

Представитель оперативных служб уточнил, что причиной смерти танцора стала сердечная недостаточность. Однако точную причину эксперты установят после проведения медицинской экспертизы. По его словам, накануне Красилов пожаловался на плохое самочувствие.

Дмитрий Красилов родился в городе Заринске Алтайского края. С детства он начал заниматься танцами. Красилов стал членом танцевального коллектива "Улыбка", а после – музыкального театра "Зазеркалье".

В 2017 году артист принял участие в телевизионном проекте "Танцы на ТНТ". Популярность танцор получил после съемок в клипе группы Little Big Uno.

Кроме того, с 2018 по 2020 год шоумен снялся в 15 фильмах и сериалах, в число которых вошли "Скорая помощь – 2", "Ивановы-Ивановы", "Дылды", "Толя-робот" и "Психологини-2".

"Пухляш" из клипа Little Big оказался в рейтинге Forbes