Умер балетмейстер-репетитор Большого театра Валерий Лагунов

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Заслуженный артист РФ и балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра Валерий Лагунов скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"На 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Лагунов, артист балета (1962–1983) и балетмейстер-репетитор (1996–2023) Большого театра", – говорится в сообщении.

О причинах смерти мужчины не сообщается. В связи с утратой Лагунова Большой театр выразил соболезнования его родным и близким.

Валерий Лагунов родился в 1942 году в Москве. В 1962-м окончил Московское хореографическое училище, в 1979-м – балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС).

С 1962 по 1996 год Лагунов выступал в составе балетной труппы Большого театра. Он исполнял роль Архонта в балетной постановке "Икар". С 1996 года начал работу в учреждении в качестве балетмейстера-репетитора.

