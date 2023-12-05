Умер советский актер из "Д’Артаньяна и трех мушкетеров" Сергей Кустов

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Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в соцсетях.

Уточняется, что Сергей Кустов скончался 3 декабря. О причинах смерти актера не сообщается.

Кустов родился в 1946 году в Полтавской области Украины. По окончании Киевского государственного театрального института он служил в Первом украинском театре детей и юношества. За свою театральную карьеру актер сыграл более ста ролей, среди них были роли Гамлета, Робина Гуда, Голохвастова в спектакле "За двумя зайцами" и другие.

Помимо этого, Сергей Кустов также снимался в кино. Наиболее всего он запомнился зрителям по своей роли мушкетера Монтарана в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" 1978 года.