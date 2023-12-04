04 декабря, 19:55Культура
Скончался автор песни "Наша служба и опасна, и трудна" Анатолий Горохов
Фото: kino-teatr.ru
Советский и российский певец, поэт-песенник, актер Анатолий Горохов умер на 86-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его супругу, актрису Аду Шереметьеву.
"Да, это так", – подтвердила собеседница агентства.
Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине. Он окончил Московскую консерваторию по классу вокала.
Артист написал слова песни "Наша служба и опасна, и трудна", ставшей неофициальным гимном милиции. Она звучала в сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Помимо этого, Горохов является автором слов к песням "Королева красоты", "Мир на двоих", "Будь со мной". Он также исполнял песни в мультфильмах и кино.
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