Скончался автор песни "Наша служба и опасна, и трудна" Анатолий Горохов

Фото: kino-teatr.ru

Советский и российский певец, поэт-песенник, актер Анатолий Горохов умер на 86-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его супругу, актрису Аду Шереметьеву.

"Да, это так", – подтвердила собеседница агентства.

Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине. Он окончил Московскую консерваторию по классу вокала.

Артист написал слова песни "Наша служба и опасна, и трудна", ставшей неофициальным гимном милиции. Она звучала в сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи".

Помимо этого, Горохов является автором слов к песням "Королева красоты", "Мир на двоих", "Будь со мной". Он также исполнял песни в мультфильмах и кино.