00:09Общество
Умер герой песни "Батяня-комбат" генерал в отставке Александр Солуянов
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Умер герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов, проявивший мужество и героизм в ходе войны в Афганистане, сообщает ТАСС.
Генерал в отставке ушел из жизни в возрасте 69 лет. 19 декабря Солуянову исполнилось бы 70 лет.
Звание Героя Советского Союза он получил 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Солуянов исполнял роль "батяни-комбата" в популярном клипе группы "Любэ".
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