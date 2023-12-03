Умер герой песни "Батяня-комбат" генерал в отставке Александр Солуянов

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Умер герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов, проявивший мужество и героизм в ходе войны в Афганистане, сообщает ТАСС.

Генерал в отставке ушел из жизни в возрасте 69 лет. 19 декабря Солуянову исполнилось бы 70 лет.

Звание Героя Советского Союза он получил 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Солуянов исполнял роль "батяни-комбата" в популярном клипе группы "Любэ".