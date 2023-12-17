Умер режиссер Отар Иоселиани

Фото: ТАСС/Aleksandr Mamaev

Советский, грузинский, французский кинорежиссер Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни. Об этом фотограф и журналист Юрий Рост сообщил в своем телеграм-канале.

"Ушел Отар Иоселиани – великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг", – поделился он.

Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. В 1965 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Он известен как создатель картин "Жил певчий дрозд", "Листопад", "Пастораль". В 1984 году режиссер стал Народным артистом Грузинской ССР

Его трижды отмечали специальным призом жюри на Венецианском кинофестивале, он получал "Серебряного медведя", дважды премию "Ника" и другие награды.