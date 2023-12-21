Поэт-песенник Валерий Сауткин умер в возрасте 80 лет

Фото: ТАСС/Валентина Мастюкова

Поэт-песенник, автор песен Игоря Николаева и Владимира Преснякова – младшего Валерий Сауткин ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Пятый канал.

Тело артиста нашли накануне в его квартире на улице Чаплыгина.

"По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле нет. Сауткин лежал в кровати в момент ухода из жизни", – говорится в сообщении.

В течение своей творческой карьеры Сауткин успел поработать с Александром Градским, Сергеем Минаевым, Алексеем Глызиным и многими другими российскими артистами. Деятель был известен своими авторскими песнями для разных представителей отечественной эстрады.

Свои композиции Сауткин создавал в том числе с популярной советской группой "Круиз". Коллектив был образован еще в 1980 году в городе Тамбове. С этого момента случилось немало распадов и воссоединений группы, при этом ее состав часто менялся.