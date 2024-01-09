Умер сценарист и режиссер Игорь Болгарин

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Умер советский и российский киносценарист и режиссер Игорь Болгарин, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Он ушел из жизни 9 января в возрасте 94 лет.

Болгарин – заслуженный деятель искусств РФ. Он написал сценарии к картинам "На графских развалинах", "Дерсу Узала", "Адъютант его превосходительства", "Суровые километры", "Дума о Ковпаке: Набат", "Дума о Ковпаке: Буран", "Девять жизней Нестора Махно".

Параллельно с работой над сценариями Игорь Болгарин писал художественные книги. Он выпустил выпустил сборник "Обратной дороги нет" и книгу "Последнее плавание капитана Эриксона".