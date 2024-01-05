Умерла режиссер и сценарист Елена Демидова

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Режиссер и сценарист Елена Демидова умерла на 60-м году жизни. Об этом сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

О причинах смерти режиссера не уточняется.

Демидова окончила киношколу по специальности "режиссер" в 2006 году. Она была членом союза кинематографистов, Гильдии кинорежиссеров РФ и Гильдии неигрового кино. Демидова сотрудничала с телеканалом "Культура", киностудией имени М. Горького и финским телеканалом YLE.

Она являлась режиссером таких картин, как "Прикосновение ветра", документальных фильмов "Алиса из страны чудес", "Саша, Лена и железный дракон" и прочих.