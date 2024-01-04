Актер Константин Желдин умер в возрасте 90 лет

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Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, известный по ролям второго плана в фильме "Семнадцать мгновений весны" и телесериалу "Ликвидация", ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Я об этом узнал из театра Около, где он работал в последние годы… Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но и на Бронной, у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной, и на Таганке", – отметил он.

По словам Заславского, актер оставался востребованным и не бросал профессию.

Артист родился в 1933 году в столице, а в 1961 году завершил обучение в училище имени Щукина.

Он служил в Театре на Малой Бронной у режиссера Андрея Гончарова в 1962–1963 годах, после чего перешел в Театр на Таганке. С 2001 года Желдин стал работником в Театре Около дома Станиславского у режиссера Юрия Погребничко.

Известность актеру принесли роли в фильме "Семнадцать мгновений весны", телесериале "Ликвидация", "Брат 2", "Исаев" и "Адъютант его превосходительства".