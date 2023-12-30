Умерла ведущая программы "Время" Галина Зименкова

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Ведущая программы "Время" и заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова умерла на 83-м году жизни. Об этом заявили на сайте Первого канала.

"Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране. Ее голос навсегда останется одним из символов эпохи", – сказано в сообщении.

Уточняется, что Зименкова примерно 20 лет являлась диктором Центрального телевидения СССР. Кроме того, она была ведущей программы "Голубые огоньки" и других известных передач, например, "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце".

При этом Зименкова являлась преподавателем для начинающих журналистов, которым объясняла технику речи и технику работы в кадре, а в Японии учила студентов русскому языку.

