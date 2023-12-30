Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 21:45

Общество

Умер публицист Максим Соколов

Фото: youtube.com/Legoida

Известный публицист и колумнист РИА Новости Максим Соколов скончался в возрасте 64 лет. Об этом рассказала его жена.

"Максим скончался полтора часа назад. Внезапно", – сообщила она на странице супруга во "ВКонтакте".

При этом женщина уточнила, что точную причину пока назвать не может.

Соколов долгое время являлся обозревателем главных российских СМИ, включая ВГТРК, "Коммерсант", Первый канал, "Известия".

Читайте также

общество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика