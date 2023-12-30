Умер публицист Максим Соколов

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Известный публицист и колумнист РИА Новости Максим Соколов скончался в возрасте 64 лет. Об этом рассказала его жена.

"Максим скончался полтора часа назад. Внезапно", – сообщила она на странице супруга во "ВКонтакте".

При этом женщина уточнила, что точную причину пока назвать не может.

Соколов долгое время являлся обозревателем главных российских СМИ, включая ВГТРК, "Коммерсант", Первый канал, "Известия".

