Скончался актер сериалов "Глухарь" и "След" Петр Черняев

Фото: кадр из сериала "Дело следователя Никитина"; режиссер – Валерий Усков и Владимир Краснопольский; производство – СТОРИ ФИЛЬМ

Российский актер, сценарист и продюсер Петр Черняев умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Союза кинематографистов России.

Как сообщили в пресс-службы, время и место прощания с артистом будет известно позже.

Петр Черняев родился 2 сентября 1953 года. В 1978 году он окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Черняев снимался в таких сериалах, как "Адвокат", "Солдаты", "Молодой Волкодав", "Универ", "Ранетки", "След", "Глухарь", "Интерны", "Склифосовский".

Также Черняев писал сценарии для программы "Понять. Простить" и был сопродюсером фильмов "Санжира", "Сундук предков", "Сезон туманов".