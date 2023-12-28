Сценариста Юрия Арабова похоронят на Троекуровском кладбище 30 декабря

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российского сценариста и писателя Юрия Арабова похоронят на кладбище в субботу, 30 декабря. Об этом со ссылкой на Союз кинематографистов РФ пишет РИА Новости.

Уточняется, что отпевание Арабова состоится в 11:00 в Троицком храме в Хохловском переулке. Похороны начнутся в 14:00 на Троекуровском кладбище.

Сценарист ушел из жизни 27 декабря на 70-м году жизни. Заслуженный деятель искусств РФ родился в 1954 году в Москве. Его первая сценаристская работа "Одинокий голос человека" появилась на экранах в 1987 году. Далее он стал автором сценариев к картинам "Скорбное бесчувствие", "Сфинкс", "Спаси и сохрани".

Под авторством писателя были выпущены романы "Чудо" и "Столкновение с бабочкой", а также сборники стихотворений "Воздух", "Настоящая сага" и другие.