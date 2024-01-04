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01:15

Культура

Умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов

Фото: телеграм-канал "ZАПАШНЫЙ"

Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

"Буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним. Покойся с миром, дорогой Стас", – написал Запашный.

О причинах смерти Агафонова не уточняется.

Станислав Агафонов выступал в Высшей лиге КВН в составе команды "Байкал", в 2018 году он стал чемпионом лиги вместе с командой "Раисы", в которой он был художественным руководителем. Он также был автором и худруком команды "Сборная Большого Московского цирка".

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