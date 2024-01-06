Композитор Виктор Екимовский умер в возрасте 76 лет

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Российский композитор Виктор Екимовский умер на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза композиторов России.

Союз композиторов России выразил соболезнования близким и коллегам Екимовского.

Виктор ЕкимовскиЙ – российский композитор, музыковед, председатель Ассоциации современной музыки. Он родился 12 сентября 1947 года в Москве, окончил Гнесинское училище, затем поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) на историко-теоретико-композиторский факультет.

Занимал должность секретаря Союза композиторов России, являлся членом правления Союза московских композиторов, с 1996 года был председателем Ассоциации современной музыки, организатором конференций и фестивалей.