Экс-председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай умер в 92 года

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Экс-председатель Конституционного суда России Марат Баглай 10 января скончался на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте КС РФ.

В российском Конституционном суде уход Баглая из жизни назвали утратой для всего юридического сообщества.

"Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель. Судьи и сотрудники Конституционного суда РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким Марата Баглая и скорбят вместе с ними", – говорится в сообщении.

Мужчина обучался на юридическом факультете Ростовского государственного университета, который окончил в 1954 году. С 1997 по 2003 год занимал должность председателя КС РФ, а также работал членом-корреспондентом Российской академии наук.

7 мая 2000 года Баглай проводил присягу первой инаугурации Владимира Путина в качестве второго российского президента.