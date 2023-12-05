Умерла младшая сестра Фиделя Кастро

Фото: ТАСС/EPA/Gaston de Cardenas

Младшая сестра лидера кубинской революции Фиделя Кастро Хуанита Кастро скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщила ее представитель Мария Антониетта Коллинс в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Это новость, которую я бы никогда не хотела сообщать, но которую я обязана сообщить, будучи ее представителем на протяжении трех десятилетий", – сказано в сообщении.

Уточняется, что Хуанита Кастро умерла 4 декабря в Майами (штат Флорида). Мария Антониетта Коллинс назвала ее исключительной женщиной, которая также была неистовым борцом за Кубу.

В сообщении представитель добавила, что похороны младшей сестры Фиделя Кастро состоятся в закрытом формате.

Хуанита Кастро уехала с Кубы в 1964 году, а после стала часто публично критиковать местные власти. Спустя время она рассказала, что с 1961 года она работала на Центральное разведывательное управление США.

