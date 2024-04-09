Умер предсказавший существование бозона лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс

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Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. Ему было 93 года, сообщается на сайте Эдинбургского университета.

В 1964 году ученый предположил существование новой частицы – бозона. В 2012 году это подтвердило исследование на Большом адронном коллайдере.

В 2013 году Хиггсу вместе с Франсуа Энглером, с которым он выдвинул идею существования бозона, вручили Нобелевскую премию.

"Питер Хиггс был замечательной личностью – по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем нас мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще много будущих поколений", – привел университет слова профессора Питера Мэтисона.

Ученый родился 29 мая 1929 года в Ньюкасл-апон-Тайн Великобритании. В 1950-м он окончил Королевский колледж в Лондоне по физике. В Эдинбургском университете Хиггс начал работать в первой половине 1950-х годов.

За достижения в области теоретической физики ученого наградили большим числом премий и медалей.

