Умер один из создателей вакцины "Спутник V" Борис Народицкий

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Один из создателей вакцины против COVID-19 "Спутник V", замдиректора по научной работе института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий скончался в Москве на 83-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вирусолога и главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Он уточнил, что ученый умер 10 января в больнице имени Боткина.

Народицкий начал работать над векторной платформой аденовируса в 1980-е годы, на ее основе в 2020 году разработали вакцину "Спутник V". Ученого за разработку вакцины наградили орденом Почета в 2021 году.

Народицкий работал в институте вирусологии имени Ивановского, подразделении центра имени Гамалеи, с конца 1970-х. В 2002 году стал старшим научным сотрудником в центре имени Гамалеи, руководил отделом генетики и молекулярной биологии бактерий. Он создал свыше 200 научных трудов и 20 патентов на изобретения.