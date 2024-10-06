Умер советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин

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Советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова.

Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создателем кардиомикрососудистой и гибридной кардиохирургии в России, организатором внедрения современных ключевых направлений развития сосудистой и кардиохирургии. Он был профессионалом высочайшего уровня, его вклад является бесценным, а его мнение как хирурга, клинициста и ученого имели существенное значение в медицинском сообществе, говорится в публикации.

Акчурин родился 2 апреля 1946 года в городе Андижан Узбекской ССР. Он учился в Андижанском медицинском институте, завершил обучение в 1-м Московском медицинском институте имени Сеченова. Позже он отдал предпочтение кардиохирургии и с 1985 года стал руководить отделом сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии имени Мясникова ВКНЦ АМН СССР, сейчас ФГБУ «НМИЦК имени академика Е.И. Чазова» Минздрава РФ. Также в 1996 году пациентом Акчурина стал первый президент России Борис Ельцин.

Более того, Акчурин был награжден многими российскими и иностранными орденами за вклад в развитие кардиологии.