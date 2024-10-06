Умер актер Андрей Неретин, сыгравший "депутата Наливкина"

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Актер Андрей Неретин, который сыграл депутата Виталия Наливкина в скетч-шоу канала BARAKuda на YouTube, скончался в возрасте 48 лет. Информацию о смерти РБК подтвердил режиссер шоу "Виталий Наливкин" Андрей Клочков.

По информации Клочкова, Неретин умер в Приморье в 19:00 по местному времени (12:00 по московскому).

"Причину нам еще не говорили, но предварительно, там получилось так, что он год не пил до этого, то есть проходил лечение, но после того, как узнал, что проект закрывается, он сорвался от расстройств и на протяжении двух дней беспробудно, в общем, пьянствовал", – рассказал режиссер.

Собеседник издания добавил, что за день до смерти актера нашли дома "в таком состоянии не очень хорошем" и госпитализировали. В больнице Неретин и скончался, уточнил Клочков.

Известно, что в шоу "Виталий Наливкин" освящались резонансные события и информационные поводы федерального уровня. Сами участники проекта привлекались к административной и уголовной ответственности. Так, в 2020 году Неретину дали пять суток ареста за нецензурную брань и нетрезвое состояние в общественном месте, а через год – еще двое суток за то же нарушение.