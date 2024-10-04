Умерла одна из создателей мультфильма "Трое из Простоквашино" Марина Восканьянц

Фото: armmuseum.ru

В возрасте 90 лет ушла из жизни заслуженный художник России, мультипликатор Марина Восканьянц, сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Она умерла в ночь на 4 октября.

"Марина Константиновна Восканьянц прожила долгую жизнь, стала заслуженным художником РФ, получила почетный приз Суздальского фестиваля за вклад в профессию, воспитала прекрасную дочь Таню Подгорскую, которая пошла по маминым стопам. И стала легендой", – поделился Капков.

Восканьянц родилась 2 января 1934 года. Более 30 лет, с 1959 по 1991 год, она проработала в "Союзмультфильме". Среди ее знаменитых работ – "Щелкунчик", "Три толстяка", "Дюймовочка", а также "Бременские музыканты", "Конек-Горбунок" и "Трое из Простоквашино".

По словам Капкова, Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах. Ее "визиткой" стал гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в картине Бориса Степанцева "Щелкунчик".