Кардиохирург Акчурин будет похоронен на Троекуровском кладбище

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Советский и российский кардиохирург, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава РФ Ренат Акчурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония состоится 9 октября, сообщила пресс-служба полпредства Татарстана со ссылкой на его сына Максима Акчурина.

О смерти врача стало известно накануне. Он скончался на 79-м году жизни.

Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создателем кардиомикрососудистой и гибридной кардиохирургии в России, а также организатором внедрения современных ключевых направлений развития сосудистой и кардиохирургии. За вклад в развитие кардиологии медик был награжден многими российскими и иностранными орденами.

В 1985 году он стал руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии имени Мясникова ВКНЦ АМН СССР, который сейчас является ФГБУ НМИЦК имени академика Е. И. Чазова. В 1996 году пациентом Акчурина стал первый президент России Борис Ельцин.

