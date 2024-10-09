Церемония прощания с кардиохирургом Ренатом Акчуриным началась в Москве

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Церемония прощания с советским и российским кардиохирургом, заместителем гендиректора по хирургии НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава РФ Ренатом Акчуриным началась в Москве, сообщает ТАСС.

Близкие, друзья и коллеги знаменитого врача собрались в Институте клинической кардиологии имени академика Мясникова.

Венки на церемонию прощания прислали глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, коллектив Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и лично его руководитель Вероника Скворцова, НМИЦ ТИО имени В. И. Шумакова, Российская академия наук (РАН), ЦКБ УД президента РФ, ректор МГУ Виктор Садовничий, а также его коллеги.

Позже Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким ушедшего из жизни кардиохирурга. По словам президента РФ, Акчурин посвятил себя служению людям. Он был предан своему делу и профессиональному долгу.

Как указал глава государства, Акчурин смог внести вклад в развитие медицины, передовых направлений кардиохирургии и в укрепление традиций отечественного здравоохранения.

О смерти кардиохирурга стало известно 6 октября. Он скончался на 79-м году жизни.

Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создателем кардиомикрососудистой и гибридной кардиохирургии в России, а также организатором внедрения современных ключевых направлений развития сосудистой и кардиохирургии. За вклад в развитие кардиологии медик был награжден многими российскими и иностранными орденами.

