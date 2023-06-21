Хирург перечислил первые признаки остеопороза

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В начальной стадии остеопороз может протекать бессимптомно, однако есть признаки, по которым можно определить развитие заболевания. Об этом Москве 24 рассказал врач-хирург, ортопед Евгений Жаров. Он добавил, что один из маркеров – частые переломы и травмы.

По словам эксперта, чаще всего патология развивается у пожилых. Далее в зоне риска – женщины в постменопаузальном периоде. Также есть ювенильный, то есть подростковый остеопороз.





Евгений Жаров врач-хирург, ортопед Малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, дефицит витамина D – одни из самых распространенных факторов, которые в последующем могут привести к появлению остеопороза. Причиной также могут быть вторичные признаки: наследственность и приобретенные факторы: хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет.

На ранних этапах остеопороз протекает бессимптомно, но есть способы обнаружить заболевание.

"Если человек постоянно получает травмы, ушибы, трещины, переломы и обращается с этими проблемами к доктору, то врач может заподозрить начальные признаки остеопороза и назначить дополнительные анализы, обследование", – отметил эксперт.

Жаров подчеркнул, что самая распространенная травма, которая происходит на ранних стадиях заболевания, – компрессионный перелом позвоночника. Его можно получить во время спорта, ходьбы и даже при спуске по лестнице.





Евгений Жаров врач-хирург, ортопед Как правило, пациенты обращаются с болями в позвоночнике, в спине и при простом рентгене выявляется компрессионный перелом. Соответственно, это наводит на мысль, что человек находится в зоне риска. Проводится обследование, при котором можно обнаружить, что у пациента начинается остеопороз или уже вовсю развивается.

Вторая по распространенности травма при остеопорозе – перелом шейки бедра (чаще всего он встречается у пожилых пациентов). Впоследствии это приводит к нарушению подвижности.

"Остеопороз также опасен кифозом – искривлением позвоночника. Лордозом, который приводит к нарушению статики. То есть пациент может уменьшиться в росте. Это приведет к появлению болей в позвоночном отделе, утрате трудоспособности с последующей инвалидизацией", – рассказал хирург в интервью программе "Доктор 24".

По словам врача, чтобы уберечься от заболевания, нужно не забывать про потребление кальция. Получать его можно в таблетках или с помощью продуктов: молока, творога, яиц. Также рекомендованы умеренная физическая нагрузка, посещение бассейна.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что продукты с содержанием витаминов D и K2 улучшают усвоение кальция в организме. Витамин D есть в жирной морской рыбе, рыбьем жире, яичном желтке, а бобовые богаты К2.