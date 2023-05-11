Реабилитолог рассказал, зачем следить за ростом после 55 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уменьшение роста у людей старше 55 лет может говорить о развивающемся остеопорозе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора Центра медицинской реабилитации Константина Тернового.

Врач объяснил, что остеопороз – это состояние, когда кости человека становятся хрупкими. Причина этого, как отметил Терновой, вымывание из организма кальция.

"Позвонок в норме – это шайба. Так как у нас центр тяжести спереди, из-за головы, сила давления идет на переднюю часть шайбы. Когда она ломается спереди, получается клин, у которого более широкое место на спине. Поэтому пациент постепенно начинает наклоняться вперед", – рассказал специалист.

Также реабилитолог добавил, что к доктору обязательно нужно обратиться, если вы женщина, которой исполнилось 55 лет, и если вы сломали лучевую кость.

"Для уточнения диагноза врач назначит вам костную денситометрию – исследование костной плотности. Это три минуты – легли в аппарат, он сделал снимок, и вы вышли", – заключил Терновой.

Ранее врач Андрей Кондрахин объяснил, что боль в пояснице у пожилых людей может быть сигналом дегенеративных изменений межпозвоночных дисков, мочекаменной болезни. Также он добавил, что заниматься в таком случае самолечением не следует, лучше обратиться к специалисту.

Еще гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась, что из-за большого количества соли и пищевых добавок сосиски могут негативно влиять на печень и поджелудочную железу пожилых людей. Она уточнила, что есть такой продукт лучше не чаще одного максимум двух раз в неделю.

"Доктор 24": врачи рассказали о самых аллергенных продуктах