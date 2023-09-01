Врач назвал самый опасный для здоровья чай

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Сладкий чай считается самым опасным для здоровья, поскольку может привести к нарушению углеводного обмена. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Чай, в который добавлен сахар, – это большой источник рафинированных углеводов, которые быстро усваиваются", – отметил специалист.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если человек употребляет такой чай постоянно, в течение дня, то это очень незаметно может привести к развитию как избыточного веса, так и к нарушению углеводного обмена, того же сахарного диабета.

Вредным считается не только чай с сахаром, но и с медом. "Это тоже сладкий чай. При добавлении в горячую воду какие-то полезные компоненты в меде разрушаются, но остается большое количество различных видов сахаров. Это также негативно сказывается на организме и может привести к тем же проблемам, что и чай с сахаром", – рассказал специалист.

Кроме того, сладкий чай опасен тем, что может вызвать зависимость от быстрых углеводов, от которой в дальнейшем будет сложно избавиться, продолжает врач.

"Постоянное употребление сладкого чая формирует привычку. Это так называемое кусочничество. Если человек в дальнейшем вдруг постарается отказаться от напитка, у него все равно будет привычка часто есть что-то сладкое в течение дня. И это будет его мучить достаточно долгое время. Потому что это уже психологическая привычка, от которой сложно избавляться", – заключил Арзамасцев.

Ранее были названы заболевания, при которых не рекомендуется употреблять зеленый чай. В частности, его не стоит пить при гастрите с повышенной кислотностью, так как напиток способен усугублять недуг. Также из-за кофеина зеленый чай противопоказан людям, страдающим от бессонницы и повышенного артериального давления.

