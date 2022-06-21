Врач рассказал, опасно ли пить чай с молоком

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал Москве 24, что, вопреки распространенному мнению, пить чай с молоком не вредно, а даже полезно.

По словам специалиста, такой напиток способен помочь человеку одновременно утолить и жажду, и голод. "Чай с молоком – это все-таки какое-никакое, но питание. То есть если, например, человеку хочется не только пить, но и есть, он может выпить чай с молоком", – объясняет диетолог.

Этот напиток разрешается употреблять даже при заболеваниях желудка, поскольку входящее в его состав молоко может уменьшить вредное воздействие чая, продолжает эксперт.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Если есть заболевание желудка, чай раздражает его слизистую, может повышать секрецию желудочного сока. А молоко способно немного смягчать ситуацию. То есть такой продукт, как чай с молоком, лучше усваивается.

Ранее россиянам, имеющим нарушения углеводного обмена, посоветовали не злоупотреблять чаем с медом. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, не стоит забывать, что в таком напитке присутствуют лишние калории и сахарные единицы.

Существует мнение, что по сравнению с рафинадом в меде значительно меньше сахара, отметила эксперт. На самом деле это заблуждение. Тем не менее совсем отказываться от такого сочетания не следует. Просто нужно соблюдать во всем меру, подчеркнула терапевт.

