Врач рассказала, сколько чашек чая можно пить пожилым людям

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Пожилым людям можно пить четыре чашки чая в день при отсутствии противопоказаний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Чай очень полезен и даже помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии. Он содержит антиоксиданты. Пожилым вполне можно пить в день чашки четыре, если нет противопоказаний.

Однако в определенных случаях от употребления напитка лучше отказаться. Например, если у пожилого человека очень высокое давление. Дело в том, что в чае может содержаться не меньше кофеина, чем в кофе. В результате это способно еще больше усугубить ситуацию.

Кроме того, у некоторых возрастных граждан наблюдаются проблемы с нервной системой. Кофеиносодержащий напиток может еще больше стимулировать ее, поэтому таким людям тоже лучше отказаться от чая. "Кофеин действует как мочегонное средство. Поэтому чай нельзя пить при проблемах с почками. Также с ним нужно быть осторожным диабетикам: не добавлять в напиток сахар, мед и не сочетать со сладостями", – обратила внимание диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Чай имеет дубильные вещества – танины. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например язвах, они могут достаточно жестко воздействовать на слизистую. Особенно если выпить чай на голодный желудок.

Ранее были названы неожиданные напитки, способствующие нормализации давления. В частности, рекомендуется обратить внимание на клюквенный морс или клюквенный отвар. За счет мочегонного свойства их употребление помогает снизить давление. Кроме того, для тех же целей подойдет отвар из сухофруктов, например из чернослива или кураги. Также травяные чаи с мятой и другими успокаивающими травами.

