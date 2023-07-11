11:30Общество
Врач рассказала, сколько чашек чая можно пить пожилым людям
Фото: depositphotos/IgorKlimov
Пожилым людям можно пить четыре чашки чая в день при отсутствии противопоказаний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Однако в определенных случаях от употребления напитка лучше отказаться. Например, если у пожилого человека очень высокое давление. Дело в том, что в чае может содержаться не меньше кофеина, чем в кофе. В результате это способно еще больше усугубить ситуацию.
Кроме того, у некоторых возрастных граждан наблюдаются проблемы с нервной системой. Кофеиносодержащий напиток может еще больше стимулировать ее, поэтому таким людям тоже лучше отказаться от чая. "Кофеин действует как мочегонное средство. Поэтому чай нельзя пить при проблемах с почками. Также с ним нужно быть осторожным диабетикам: не добавлять в напиток сахар, мед и не сочетать со сладостями", – обратила внимание диетолог.
Ранее были названы неожиданные напитки, способствующие нормализации давления. В частности, рекомендуется обратить внимание на клюквенный морс или клюквенный отвар. За счет мочегонного свойства их употребление помогает снизить давление. Кроме того, для тех же целей подойдет отвар из сухофруктов, например из чернослива или кураги. Также травяные чаи с мятой и другими успокаивающими травами.
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