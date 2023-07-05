10:54Общество
Врач назвала самый полезный вид смузи
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Смузи с содержанием белков, жиров и углеводов считается самым полезным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
"Самым полезным будет смузи, который содержит белки, жиры и углеводы и, таким образом, сможет заменить нам прием пищи", – отметила эксперт.
"Такой смузи будет содержать аминокислоты, антиоксиданты, минералы и не только, даст организму энергию, но и поднимет настроение. Это хорошая замена приему пищи", – говорит Мухина.
В качестве подсластителя эксперт посоветовала добавить трегалозу. Это углевод, который не напрягает поджелудочную железу и считается безвредной заменой обычному сахару, заключила диетолог.
Ранее россиянам посоветовали во время диеты не употреблять соки. В особенности если речь идет о купленном в магазине напитке. Отмечается, что в них присутствует большое количество сахара. Если хочется выпить сок, то рекомендуется приготовить его самостоятельно, причем желательно из овощей. Например, из помидоров, сельдерея или моркови. Что касается фруктов, то вместо сока лучше съесть их целиком, поскольку таким образом организм получит намного больше клетчатки.
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