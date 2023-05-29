08:50Общество
Нутрициолог объяснила, почему не стоит пить сок во время диеты
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С помощью соков нельзя похудеть, потому что в них много сахара, а употребление такого напитка натощак может навредить ЖКТ. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.
По ее словам, особенно вредны магазинные соки. Даже если на пакете написано, что это 100% натуральный продукт, все равно в нем может содержаться какое-то количество сахара.
Для тех, кто на диете, более полезной альтернативой может стать овощной сок, приготовленный самостоятельно (например, из сельдерея и зелени). Это отличный источник клетчатки, отметила Панова.
Фруктовый напиток, сделанный дома, – тоже неплохой вариант, так как в нем не будет добавленного сахара. Однако лучше просто съесть какой-нибудь фрукт, а не выжимать его.
Если же хочется купить овощной сок, то стоит выбирать продукт без соли. А еще лучше приготовить его самостоятельно из помидоров или моркови. Чтобы увеличить срок годности напитка, можно добавить туда немного перца и лимонного сока.
Панова добавила, что огромная польза свежевыжатого сока по утрам – это популярное заблуждение.
"Если выпить его на голодный желудок, то мы обожжем слизистые. Также это будет способствовать усиленной выработке желудочного сока. Тем более что в некоторых напитках, например в апельсиновом, очень много кислоты. Поэтому лучше употреблять его после завтрака: так он улучшит пищеварение", – заключила врач в интервью программе "Доктор 24".
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что самый полезный сок для людей старше 60 лет — вишневый. Эта ягода содержит много антиоксидантов, которые защищают клетки от разрушения, старения. Еще вишня понижает уровень сахара в крови. Лучше всего делать такой напиток самостоятельно.
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