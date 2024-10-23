Врач Мухина назвала самый вредный сыр для пожилых

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Слишком соленые и жирные сыры являются самыми вредными для здоровья пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, в целом сыр – хороший источник кальция и белка: первый элемент необходим для здоровья костей, а второй служит строительным материалом в организме. Но далеко не каждый вид подойдет людям в возрасте, предупредила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Самые неполезные для пожилых сыры – это соленые. Например, брынза, фета. Они могут задерживать жидкость, способствовать возникновению отеков, ухудшать прогноз при мочекаменной болезни.

Кроме того, у многих пожилых повышен уровень холестерина. Чтобы не усугублять проблему, им не стоит есть сыры с содержанием жира 40–50 процентов – лучше выбирать легкие 20-процентные виды, посоветовала диетолог.

Отдельно она порекомендовала пожилым женщинам включить в рацион соевый сыр тофу.

"У него низкая жирность и огромное количество белка. Кроме того, он содержит фитоэстрогены, которые предотвращают остеопороз у пожилых женщин", – отметила Мухина.

Специалист порекомендовала есть минимум 100 граммов любого разрешенного сыра в неделю, то есть примерно по одному 15-граммовому кусочку в день. Максимальное количество – 200 граммов в неделю, или два куска в сутки. Кроме того, утром можно добавлять сыр к основному блюду, например каше или глазунье, указала эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала риски употребления твердого сыра. К примеру, в его составе есть тирамин, который у некоторых способен вызвать головную боль и тошноту.