Эксперт рассказала, как не ошибиться при покупке сыра

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Выбирая сыр, в первую очередь важно обратить внимание на его маркировку. Об этом Москве 24 рассказала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

"В наименовании должно быть указано "сыр", а не "сырный продукт" или "молокосодержащий продукт" с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра", – объяснила эксперт.





Елена Павлова специалист МосГИК Кроме того, поможет приложение "Честный знак". На каждой упаковке сыра должен быть размещен QR-код, при сканировании которого можно узнать наименование товара, его состав, а также где, когда и кем он был произведен.

Павлова порекомендовала покупать сыр, произведенный по традиционной технологии, исходя из индивидуальных вкусовых предпочтений. Не стоит специально гнаться за продукцией со сниженным процентом жира и количеством соли. Это может не в лучшую сторону влиять на ее вкус, обратила внимание эксперт.

"Снижение содержания жира в твердых сырах делает вкус менее выраженным. Консистенция же становится излишне твердой или грубой. Хорошо выраженные вкус и аромат Чеддера, например, формируются при наличии не менее 40% жира в сухом веществе", – пояснила она.





Елена Павлова специалист МосГИК Для снижения содержания поваренной соли в последнее время уменьшают время выдержки сыров в рассоле и применяют рассол, содержащий смесь солей. Однако есть данные, что сыры, выдержанные в рассоле с частичной заменой поваренной соли, сильно отличаются от традиционных сыров.

По словам специалиста, если не превышать норму потребления сыра, то ни соль, ни жир в его составе не принесут вреда здоровым людям.

Ранее россиян предупредили о рисках, связанных с употреблением обезжиренных продуктов. По словам диетолога Руслана Алиева, в их составе могут присутствовать вредные для здоровья компоненты. Например, нередко производители наполняют такую продукцию вместо животного растительным жиром. Кроме того, применяются ароматизаторы, усилители вкуса, крахмал и добавляется сахар.

