Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 13:02

Общество

Эксперт рассказала, как не ошибиться при покупке сыра

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Выбирая сыр, в первую очередь важно обратить внимание на его маркировку. Об этом Москве 24 рассказала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

"В наименовании должно быть указано "сыр", а не "сырный продукт" или "молокосодержащий продукт" с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра", – объяснила эксперт.

Кроме того, поможет приложение "Честный знак". На каждой упаковке сыра должен быть размещен QR-код, при сканировании которого можно узнать наименование товара, его состав, а также где, когда и кем он был произведен.
Елена Павлова
специалист МосГИК

Павлова порекомендовала покупать сыр, произведенный по традиционной технологии, исходя из индивидуальных вкусовых предпочтений. Не стоит специально гнаться за продукцией со сниженным процентом жира и количеством соли. Это может не в лучшую сторону влиять на ее вкус, обратила внимание эксперт.

"Снижение содержания жира в твердых сырах делает вкус менее выраженным. Консистенция же становится излишне твердой или грубой. Хорошо выраженные вкус и аромат Чеддера, например, формируются при наличии не менее 40% жира в сухом веществе", – пояснила она.

Для снижения содержания поваренной соли в последнее время уменьшают время выдержки сыров в рассоле и применяют рассол, содержащий смесь солей. Однако есть данные, что сыры, выдержанные в рассоле с частичной заменой поваренной соли, сильно отличаются от традиционных сыров.
Елена Павлова
специалист МосГИК

По словам специалиста, если не превышать норму потребления сыра, то ни соль, ни жир в его составе не принесут вреда здоровым людям.

Ранее россиян предупредили о рисках, связанных с употреблением обезжиренных продуктов. По словам диетолога Руслана Алиева, в их составе могут присутствовать вредные для здоровья компоненты. Например, нередко производители наполняют такую продукцию вместо животного растительным жиром. Кроме того, применяются ароматизаторы, усилители вкуса, крахмал и добавляется сахар.

Читайте также

обществоэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика