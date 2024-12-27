ФСБ уничтожила экстремистов, готовивших теракт в Москве

Фото: ЦОС ФСБ России

Силовики предотвратили теракт возле отдела полиции в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, теракт готовился уроженцами Центральной Азии, которые являлись участниками террористической группировки "Вилаят Хорасан" (организация запрещена в РФ), входящей в состав террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в РФ).

Отмечается, что террористы приобрели автомобиль, в который были помещены газовые баллоны с пропаном. После преступники приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства.

"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить серию покушений на высокопоставленных российских военных, которые могли быть совершены завербованными Украиной гражданами России. При этом опасность грозила не только военнослужащим, но и членам их семей.

Выяснилось, что Киев завербовал четырех россиян. Один из них в ноябре 2024 года прибыл с Украины в Москву под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию. Другим задержанным оказался москвич, который проводил разведку. Еще двое российских граждан планировали доставить российскому военному взрывчатку, замаскированную под папку с документами.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, приготовлении к террористическому акту, государственной измене.