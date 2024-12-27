Специалисты из Бразилии приедут в Казахстан для расследования причин крушения самолета

Для расследования причин крушения самолета Embraer Е190 в Казахстан должны прибыть бразильские специалисты. Это представители авиационной компании, где построили лайнер.

EmbraerЕ190 – среднемагистральный пассажирский самолет. Этой моделью пользуются более 40 авиакомпаний, в том числе Azerbaijan Airlines. Самолет именно этого перевозчика разбился у города Актау. По данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек.

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