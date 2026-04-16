Новости

Новости

00:58

Общество

Роспотребнадзор фиксирует снижение активности COVID-19 в мире

Фото: depositphotos/ffikretow

В мире наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Положительная динамика фиксируется в большинстве ключевых регионов планеты. В период с 4 по 10 апреля недельное сокращение числа новых случаев в Западно-Тихоокеанском регионе составило 4,3%, в Европейском – 7,7%, а в Американском регионе зафиксирован спад на 9%. Данные по Юго-Восточной Азии, Восточному Средиземноморью и Африке носят фрагментарный характер.

Снижение заболеваемости продолжается и на территории РФ. По итогам минувшей недели в стране зарегистрировано 2,6 тысячи новых случаев инфицирования.

При этом специалисты отмечают, что доминирующим штаммом в структуре циркулирующих геновариантов остается XFG Stratus.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице соответствует эпидсезону. Основные случаи заболеваний связаны с респираторными вирусами, которые не относятся к гриппу.

