20 апреля, 10:40Происшествия
Девять человек пострадали в результате массового ДТП из пяти автомобилей в Ленобласти
Фото: MAX/"МЧС Ленинградской области"
Девять человек пострадали в массовом ДТП с участием пяти автомобилей в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает News.ru. со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Столкнулись микроавтобус Mercedes, грузовики Sitrak и DAF, а также легковые автомобили Renault Logan и Chery. Из-за проведения дорожных работ на полосе в направлении Гатчины организовано реверсивное движение.
Двое пострадавших были доставлены в центральную районную больницу Тосно, остальных осматривают на месте происшествия. Также там работают сотрудники МВД и бригады скорой помощи.
Ранее 5 человек пострадали в результате наезда пассажирского автобуса на световую опору в Хабаровске. Все они были госпитализированы. По данным СМИ, серьезные травмы получила девочка 2009 года рождения – у подростка выбиты зубы.
