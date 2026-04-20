20 апреля, 10:40

Происшествия

Девять человек пострадали в результате массового ДТП из пяти автомобилей в Ленобласти

Фото: MAX/"МЧС Ленинградской области"

Девять человек пострадали в массовом ДТП с участием пяти автомобилей в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает News.ru. со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Столкнулись микроавтобус Mercedes, грузовики Sitrak и DAF, а также легковые автомобили Renault Logan и Chery. Из-за проведения дорожных работ на полосе в направлении Гатчины организовано реверсивное движение.

Двое пострадавших были доставлены в центральную районную больницу Тосно, остальных осматривают на месте происшествия. Также там работают сотрудники МВД и бригады скорой помощи.

Ранее 5 человек пострадали в результате наезда пассажирского автобуса на световую опору в Хабаровске. Все они были госпитализированы. По данным СМИ, серьезные травмы получила девочка 2009 года рождения – у подростка выбиты зубы.

В 2025 году в России произошло более 3 тысяч ДТП с участием электросамокатов

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

