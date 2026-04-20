Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой для России
Обезлюживание территорий представляет собой стратегическую угрозу для России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Россия – исторически не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий – для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить – ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики", – цитирует ее РИА Новости.
Сенатор уточнила, что власти должны создать условия для равномерного расселения людей, чтобы они не ютились в квартирах в крупных городах, вдали от своих родных мест, а вместо этого возводили просторные дома по всей стране и заводили большие семьи.
Именно такой, по мнению Матвиенко, и должен быть образ будущего.
"Подобные тенденции уже намечаются. Нужно всем вместе – от муниципального до федерального уровня – их поддерживать", – добавила политик.
Ранее аналитики заявили о росте выдачи ипотеки на загородные дома. Согласно данным Банка России, в декабре 2025 года было выдано 13,5 тысячи ипотечных кредитов на эти цели, что в 2,4 раза превышает показатель декабря 2024 года (5,7 тысячи).
По данным СМИ, росту поспособствовало в том числе распространение "Семейной ипотеки" на сегмент загородной недвижимости. В частности, доля выдач таких кредитов в столичном регионе увеличилась с 24 примерно до 30% за год.
