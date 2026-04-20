Глава РФПИ Дмитриев с иронией отреагировал на "разочарование" Зеленского в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал сообщения о "разочаровании" президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом пишет RT со ссылкой на его публикацию в соцсети X.

Ранее в публикации для журнала The Atlantic историк Филлипс О'Брайен заявил, что Зеленский испытывает разочарование в американской политике и больше не видит в США союзника Киева.

"Смогут ли США выдержать такой жесткий отказ от самого Зеленского?" – написал Дмитриев.

До этого Зеленский заявил, что весна и лето будут очень сложными для страны в политическом, дипломатическом и военном плане. По его словам, США с началом лета уйдут во внутренние процессы, которые связаны с промежуточными выборами. Одновременно с этим он указал на важность давления на Россию.