Посол РФ указал, что ФРГ не опровергла данные о производстве оружия для Киева

Фото: ТАСС/DPA/Picture-Alliance/Christophe Gateau

Германия не опровергает информацию о том, что на немецких объектах ведется военное производство для Киева, подчеркнул посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что об этом говорит недавний визит на одно из таких предприятий украинского лидера Владимира Зеленского, а также установление стратегического партнерства между Берлином и Киевом, включая военно-техническое сотрудничество.

Ранее Минобороны РФ опубликовало названия и адреса европейских предприятий, где производятся БПЛА, предназначенные для ударов по территории России. В списке фигурировали разные локации, включая филиалы украинских компаний в Мюнхене. Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, в Германии есть и другие предприятия, которые занимаются производством комплектующих для украинских дронов.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после публикации Минобороны пожелал европейцам "доброй ночи". Он также назвал данный список реестром потенциальных законных целей для российских вооруженных сил.

