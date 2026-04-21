Летевший из Москвы в Тбилиси самолет экстренно приземлился в Волгограде

Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс по маршруту Москва – Тбилиси, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу волгоградского аэропорта.

Лайнер приземлился на запасном аэродроме. В настоящее время экипаж проводит подготовку к продолжению полета по первоначальному маршруту.

Ранее борт "Аэрофлота", следовавший в Баку, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей после взлета. Посадка прошла штатно, оба двигателя работали исправно. В результате рейс был перенесен на другой самолет.

До этого пассажирский самолет Boeing 767-300, летевший из Тюмени во вьетнамский Нячанг, подал сигнал бедствия. Причина инцидента не раскрывалась. После он успешно приземлился в Мьянме. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.