Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 16:25

Транспорт

Летевший из Москвы в Тбилиси самолет экстренно приземлился в Волгограде

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс по маршруту Москва – Тбилиси, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу волгоградского аэропорта.

Лайнер приземлился на запасном аэродроме. В настоящее время экипаж проводит подготовку к продолжению полета по первоначальному маршруту.

Ранее борт "Аэрофлота", следовавший в Баку, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей после взлета. Посадка прошла штатно, оба двигателя работали исправно. В результате рейс был перенесен на другой самолет.

До этого пассажирский самолет Boeing 767-300, летевший из Тюмени во вьетнамский Нячанг, подал сигнал бедствия. Причина инцидента не раскрывалась. После он успешно приземлился в Мьянме. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

транспортрегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика