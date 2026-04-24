Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 12:06

Происшествия

Перед судом предстанет иностранец, домогавшийся пассажирку в автобусе в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении иностранца, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в общественном транспорте Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по столице.

Инцидент произошел 25 февраля 2026 года в автобусе, следовавшем по улице Рябиновая. Мужчина, как утверждают правоохранители, внезапно напал на девушку 2003 года рождения. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). На время следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Сети распространили видеокадры, на которых водитель рейсового автобуса попытался залезть под куртку школьницы. Полиция начала проверку по факту происшествия. В МВД при этом отметили, что заявлений от потерпевших не поступало. Позднее водителя автобуса арестовали.

