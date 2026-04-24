Работу международного аэропорта в Тегеране возобновят с 25 апреля

Международный аэропорт имени имама Хомейни вновь откроется для полетов с 25 апреля. Об этом говорится в официальном заявлении воздушной гавани.

Первыми из аэропорта вылетят рейсы в Стамбул и Маскат.

Полетная программа в Иране была остановлена после начала 28 февраля военного конфликта с участием США и Израиля против исламской республики. Позднее власти страны начали поэтапно восстанавливать авиасообщение из ключевых аэропортов.

Одним из первых шагов стало возобновление пассажирских рейсов из Омана. 18 апреля в Иран прибыл первый самолет после частичного открытия воздушного пространства страны.

15 апреля Росавиация разрешила отечественным перевозчикам выполнять рейсы из России в Израиль в период с 07:00 по 01:00 по московскому времени вплоть до 15 мая. При этом в ночное время, то есть с 01:00 по 07:00, рейсы запрещены.

В Минтрансе РФ указывали, что регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока будет возобновляться при первой возможности. Полностью рейсы в Израиль будут возобновлены, как только станет полностью безопасно.