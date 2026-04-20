20 апреля, 15:46

Транспорт

Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и обратно

Росавиация отменила рекомендации для российских компаний о приостановке продажи билетов на рейсы, следующие в ОАЭ и из них, сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято с учетом позиции Минтранса и МИД РФ.

Кроме того, ведомство сняло ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. При этом подчеркивается, что транзитные рейсы и полеты в аэропорты страны должны осуществляться с учетом всех рекомендаций авиавластей республики.

Ранее Росавиация разрешила отечественным перевозчикам выполнять рейсы из России в Израиль в период с 07:00 по 01:00 по московскому времени вплоть до 15 мая. При этом в ночное время, то есть с 01:00 по 07:00, рейсы запрещены.

В Минтрансе РФ указывали, что регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока будет возобновляться при первой возможности. Полностью рейсы в Израиль будут возобновлены, как только станет полностью безопасно.

Трудности с полетами возникли из-за обострения эскалации на Ближнем Востоке после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в регионе.

Читайте также


транспорттуризм

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

