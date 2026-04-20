Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и обратно

Росавиация отменила рекомендации для российских компаний о приостановке продажи билетов на рейсы, следующие в ОАЭ и из них, сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято с учетом позиции Минтранса и МИД РФ.

Кроме того, ведомство сняло ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. При этом подчеркивается, что транзитные рейсы и полеты в аэропорты страны должны осуществляться с учетом всех рекомендаций авиавластей республики.

Ранее Росавиация разрешила отечественным перевозчикам выполнять рейсы из России в Израиль в период с 07:00 по 01:00 по московскому времени вплоть до 15 мая. При этом в ночное время, то есть с 01:00 по 07:00, рейсы запрещены.

В Минтрансе РФ указывали, что регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока будет возобновляться при первой возможности. Полностью рейсы в Израиль будут возобновлены, как только станет полностью безопасно.

Трудности с полетами возникли из-за обострения эскалации на Ближнем Востоке после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в регионе.

