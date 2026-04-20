Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 19:52

Шоу-бизнес

Мизулина объяснила наличие собственной охраны угрозами со стороны Киева

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина и ее супруг Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, вынуждены передвигаться с охраной из-за угроз со стороны Украины. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал Мизулиной.

По ее словам, она фактически четыре года живет взаперти из-за угроз со стороны Киева. В частности, выход на улицу требует согласований, поэтому нельзя просто спонтанно пойти в кафе или магазин.

"Каждому, кто разводит дискуссии на эту тему, желаю хотя бы на день оказаться на моем месте и лично прочувствовать, каково это, когда тебе украинские террористы постоянно публично угрожают пулей в лоб", – высказалась глава ЛБИ.

Мизулина отметила, что у двери ее могут поджидать выходцы с Украины с подозрительными коробками, а на День Победы пытаются прислать якобы подарки от Минобороны.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявлял, что планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. Он также отметил возросший общий уровень разведывательного и технического обеспечения противника, который "совершает точечные удары по гражданскому населению ракетами и беспилотниками".

шоу-бизнес

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика