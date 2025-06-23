Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 15:52

Происшествия

В Москве осуждены нарисовавшие пентаграмму на двери военкора Трушнина

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичный суд вынес приговор двум фигурантам уголовного дела, которые нарисовали пентаграмму со свиной головой на двери квартиры военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

"Собранные Гагаринским межрайонным следственным отделом <...> (доказательства. – Прим. ред.) признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей столицы", – говорится в сообщении.

Суд признал фигурантов виновными в воспрепятствовании деятельности журналистов и вандализме, приговорив их к 3,5 года лишения свободы.

Злоумышленники разрисовали дверь военкора в конце 2023 года. Это стало причиной возбуждения уголовного дела. До произошедшего Трушнин получал сообщения с угрозами и оскорблениями.

Фигурантов задержали на севере Москвы, ими оказались ранее судимые девушка 1998 года рождения и молодой человек 1995 года рождения. Выяснилось, что они получали задания с Украины, а за каждый заказ они зарабатывали по 5 тысяч рублей.

Читайте также


судыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика