Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 22:47

Политика

Захарова назвала экстремистской акцией угрозы Киева военкору "Известий" Трушнину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники украинских спецслужб с помощью мессенджеров призывали граждан РФ к физическому устранению военного корреспондента "Известий" Валентина Трушнина. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинские силовики использовали традиционный прием – рекрутирование через чат-боты в популярных мессенджерах российских граждан, которые за обещания денежного вознаграждения передали угрозы военкору", – приводят ее слова на сайте ведомства.

Подобное Захарова назвала очередной экстремисткой акцией киевского режима. Преступников, угрожавших журналисту, задержали. На допросе они признались, что главной целью было физическое устранение военкора.

Вместе с тем дипломат отметила, что международные структуры, вероятнее всего, и в этот раз предпочтут не заметить преступления киевского режима.

До этого неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военкора в поселке Коммунарка. Аналогичный рисунок появился на двери Трушнина. При этом ранее он получал телефонные звонки и сообщения с угрозами с украинских номеров.

Позже выяснилось, что причастными к произошедшему оказались девушка 1998 года рождения и молодой человек 1995 года рождения. В отношении них возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования журналистской деятельности.

СК возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика